كيفية التقديم في معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية والأوراق المطلوبة

يعتبر معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية، من أهم المعاهد المتخصصة في دراسة الحاسبات الآلية والعلوم التجارية، كما أنه معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، يبحث بعض خريجي الثانوية العامة عن كيفية التقديم في معاهد الحاسبات.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية، فهناك بعض الأوراق لابد من تقديمها، وهي أصل المؤهل الدراسي + 2 صورة، أصل شهادة الميلاد «ثلاثي عسكري للذكور»، 2 صورة، 3- 6 صور شخصية 4*6 ويكتب الاسم رباعي تحت الصورة، 2 صورة بطاقة شخصية للطالب، 2 جند + 6 جند للذكور.

الدرجة العلمية التي يمنحها معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية

أما عن الدرجة العلمية، فقد صدر القرار الوزاري رقم 2272 بتاريخ 24/9/1992 بتطوير شعبة الحاسب الآلي لتصبح الدراسة بها 4 سنوات، والدرجة العلمية التي يمنحها دبلوم في أحد التخصصات، درجة الدبلوم المتوسط في الشعبة المالية «نظم المعلومات وعلوم الحاسب»، درجة الدبلوم المتوسط في نظم المعلومات الإدارية.

كما أنه يمنح درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية، ودرجة البكالوريوس لمن درس المرحلة الثانية في شعبة نظم المعلومات الإدارية.