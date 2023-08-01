ضبط 81 مخالفة تموينية بالمخابز والأسواق في الدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن شن المديرية حملات مرورية مفاجئة، تمكنت خلالها من ضبط 81 مخالفة تموينية، وجرى التحفظ عليها في حملات رقابية على المخابز والأسواق، وتحرير المحاضر اللازمة.

حملات مرورية مفاجئة على الأسواق والمخابز

وأشار إلى أن الحملات التموينية جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

ضبط 81 مخالفة تموينية

وأوضح أن الحملات المجمعة، ناحية شربين ومركز المنصورة، بمشاركة مديري الإدارات التالية «المطرية، بندر ميت غمر، شربين، دكرنس، نبروه»، وجرى تحرير 81 مخالفة تموينية، في حملات رقابية على المخابز والأسواق:

- 9 محاضر انتهاء من الإنتاج.

- 4 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسميه.

- 12 محضر توقف عن الإنتاج.

- 1 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

- 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش .

- 4 محاضر مبيعات وهمية.

- محضر تصرف في دقيق بقيمة 3 شيكارة

- 4 محاضر نقص وزن مابين 9- 15 جم.

- 18 محضر عدم إعلان عن الاسعار.

- 6 محاضر بيع أعلي من السعر سجائر

- 6 محاضر عدم وجود شهادة صحية

- 10 محاضر عدم إعلان أسعار المقررات التموينية جمعيتي وتاجر تمويني

- 4 محاضر عدم وجود فواتير.

وأكد استمرار مديرية التموين بالدقهلية، في شن الحملات التموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية، للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من الدولة.