مصادر توضح حقيقة اقتراب الحدود الدنيا لكليات تقبل من 60% بتنسيق 2023 من العام الماضي

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمجلس الأعلى للجامعات، أنّ تنسيق الجامعات المقبل لم يتضح حتى الآن، وهل هناك كليات تقبل من 60% علمى علوم 2023، أم لا؟ موضحة أنّ شرائح مجاميع ونتائج الثانوية العامة 2023 سيتم تحليلها فور ورودها إلى وزارة التعليم العالى، للوقوف على الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023، والتى من خلالها يستطيع الطلاب الدخول إلى موقع التنسيق لبدء تسجيل رغبات المرحلة.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّه وفقاً لنتائج الثانوية العامة 2023، من المتوقع أن تقترب درجات كليات تقبل من 60٪ علمى علوم 2023، من الحدود الدنيا لكليات العام الماضى، منوهة بأنّ الفيصل النهائى لحدود الالتحاق بالكليات المختلفة يكون وفقاً للعرض والطلب ومدى إقبال الطلاب على الكليات.

وتستعرض «الوطن» فى النقاط التالية الحدود الدنيا لكليات تقبل من 60% علمى علوم، وفقاً للبيانات المتاحة عبر الموقع الإلكترونى لتنسيق الجامعات: