تعميم تجربة الأكاديمية الرياضية بمدارس كفر الشيخ

أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أنّه قرّر تعميم التجربة الناجحة التي شهدتها مدرسة هدى شعراوي للتعليم الأساسي، بإنشاء أكاديمية رياضية، تابعة لمديرية التربية والتعليم، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تضم الأطفال من عُمر 8 سنوات لـ14 سنة، لتأهيلهم رياضياُ، وتدريبهم.

توفير بيئة آمنة للأطفال لقضاء 3 ساعات لمدة 3 أيام كل أسبوع

وأضاف «عبد الله»، سيتم إنشاء أكاديمية رياضية بمدرسة بكل إدارة تعليمية، ليكون لدى مديرية التربية والتعليم 13 أكاديمية رياضية، وأنّه سيتم الإعلان عن ذلك، مشيراً إلى أنّها فرصة لتوفير بيئة آمنة للأطفال لقضاء 3 ساعات لمدة 3 أيام كل أسبوع، لقضاء وقت مميز مع زملائهم، إضافة لتأهيل الأطفال، للعب في أندية كُبرى.

وناشد «عبد الله» أولياء أمور الأطفال بتوجيه أبنائهم لتلك الأكاديميات لأنها تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبها مدربين معتمدين وهم عدد من مُعلمي التربية الرياضية بالمدارس، الذين جرى اختيارهم كخبراء يُقدمون كافة الخبرات المتعددة للأطفال.

إقامة أول أكاديمية رياضية بمدرسة هدى شعراوي

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعلنت في شهر مايو الماضي إقامة أول أكاديمية رياضية بمدرسة هدى شعراوي، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، تضم أطفالاً أعمارهم بين 5 لـ14 عاماً، لتنمية مواهبهم في ممارسة لعبة كرة القدم، إذ يُجرى تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا لاعبين بالأندية المصرية.