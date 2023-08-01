بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ، يتساءل الراغبون في الالتحاق بالجامعة الفرنسية الأهلية، عن مصاريف وشروط التقديم للجامعة الفرنسية 2023، والأوراق المطلوبة، إذ يهتم الطلاب الراغبين في الالتحاق بمعرفة المطلوب من شروط ومصاريف وأوراق التقديم وفقا لما تدرسه من مناهج عالمية، تؤهلهم من خلالها لسوق العمل الذي يتطلعون إليه.

مصاريف وشروط التقديم للجامعة الفرنسية 2023

وفقا لموقع الجامعة الفرنسية، الذي أعلن مصاريف وشروط التقديم للجامعة الفرنسية 2023، فإن أهم الشروط العامة للتسجيل، بعد نتيجة الثانوية العامة 2023، أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، وأن يجتاز الطالب الاختبار التنافسي، وأن يكون الطالب قادرا على التحدث باللغة الفرنسية أو اللغة التي تتناسب مع نوعية الدراسة، بالإضافة إلى إرسال المدرسة الثانوية رسالة قبول.

أهم الكليات المتاحة في الجامعات الفرنسية

يتطلع الراغبون في الالتحاق بالجامعة الفرنسية، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، إلى المصاريف والشروط المطلوبة للتقديم للجامعة الفرنسية 2023، عند تحديد الدراسة بمرحلة البكالوريوس في الجامعات الفرنسية، ويُسمح بدراسة تكنولوجيا المعلومات والدراسات الفرنسية وإدارة تجارة الأعمال الدولیة والتجارة والعلوم الإنسانية والثقافة ودراسات الأفلام والعلاقات الدولیة وكذلك يتاح دراسة الأمور المالیة الدولیة، والدراسات الأدبية والاقتصاد الدولي وعلم الأدوية وتاريخ الفن وعلم اللغة وعلم الاجتماع وتكنولوجيا الاتصالات.

المصاريف والشروط المطلوبة للتقديم

مصاريف الجامعة الفرنسية في مصر لعام 2023-2024، بحسب الموقع الرسمي للجامعة، بحسب الكلية جاءت على النحو التالي:

مصاريف كلية اللغات التطبيقية 115 ألف جنيه

مصروفات الفئة 1: 109.250 ألف جنيه.

ومصروفات الفئة 3: 86.250 ألف جنيه.

وتبلغ مصروفات الفئة 2: 97.750 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة 135 ألف جنيه

أما مصروفات الفئة 1 : 101.250 ألف جنيه

و مصروفات الفئة 2: 101.250 ألف جنيه.

وتبلغ مصروفات الفئة 3 :114.750 ألف جنيه.

مصاريف كلية الإدارة ونظم المعلومات 125 ألف جنيه

أما مصروفات الفئة 1: 118.750 ألف جنيه.

ومصروفات الفئة 2: 106.250 ألف جنيه.

وتبلغ مصروفات الفئة 3: 93.750 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة

أعلن موقع الجامعة، الأوراق المطلوبة للالتحاق بالجامعة الفرنسية في مصر كالآتي:

- نسخة من جواز السفر بالإضافة إلى صورة من الإقامة للوافدين.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب إن وجدت.

- صورة من بطاقة الرقم لولي الأمر.

- تقديم أصل شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة تعادلها.

- عدد أربعة صور شخصية للطالب.

وكان الطلاب حصلوا عل ى نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، وبعدها تناولوا البحث عن الكليات الخاصة والجامعة الفرنسية، ليحددوا وجهتهم الدراسية القادمة.