وزير التعليم يكشف عن آليات وضع امتحانات الثانوية العامة وكيفية تصحيحها

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن من أهم ما يميز امتحانات الثانوية العامة، عدم وجود واضعى لامتحانات الثانوية العامة، إنما نسحبها من بنك الأسئلة، لكن هناك لجنة تراجع الامتحان قبل الطباعة، لضمان الجودة، مشيرا إلى أن الامتحان كله مأخوذ من البنك.

خبراء متخصصون لمراجعة نموذج الإجابة

أضاف وزير التعليم في رده من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة، أنه قبل بدء التصحيح لأي مادة في امتحانات الثانوية العامة، يتم الاستعانة بـ10 من الخبراء المتخصصين في المادة، يراجعوا نموذج الإجابة، للتأكد من أن النموذج منضبط، ثم نبدأ في عملية التصحيح، والتصحيح إلكتروني تماما بنظام البابل شيت، وهذا ما تم العام الحالي، حتى رقم الجلوس لا يوجد به أي تدخل، وجرى تظليل الدوائر له، بحيث يكون إلكتروني وليس يدوي.

الجزء المقالي

أوضح وزير التربية والتعليم، أن الجزء المقالي في الإمتحانات، يصحح على التابلت، بحيث يوجد 2 مصححين، يصححا السؤال الواحد على التابلت، وفي حالة إذا زاد الفارق في درجات التصحيح بنصف درجة، نضيف الصف درجة لصالح الطالب، وإذا زاد الفارق عن نصف درجة، تستعين بمحكم ثالث يصحح السؤال.