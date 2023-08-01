توقعات تنسيق كلية الإعلام للشعبة الأدبية والعلمية.. اعرف مجموع العام الماضي

استعدت الجامعات، لأعمال تنسيق طلاب الثانوية العامة 2023 للقبول بالجامعات، عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، ويهتم الطلاب الحاصلين على مجموع 90% فما فوق، بمعرفة كليات القمة المتاحة لهم هذا العام، وخاصة توقعات تنسيق كلية الإعلام.

توقعات تنسيق كلية الإعلام

في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، وطلاب الثانوية العامة، تستعرض «الوطن» توقعات تنسيق كلية الإعلام، من واقع تنسيق العام الماضي، الذي جاء على النحو التالي:

توقعات تنسيق كلية الإعلام

كلية الإعلام جامعة القاهرة 330 درجة.

كلية الإعلام جامعة بني سويف 321 درجة.

كلية الإعلام وتكنولوجيا اتصال جامعة السويس 319 درجة.

كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي 316 درجة.

كلية الإعلام جامعة عين شمس 316 درجة.

مؤشرات الثانوية العامة 2023

واستعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مؤشؤات نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحا أن عدد الطلاب الحاصلين على النهاية العظمى وفق المواد جاءت كالتالي:

اللغة العربية 4049

اللغة الأجنبية الأولى 6131

اللغة الأجنبية الثانية 159703

الكيمياء 38715

الأحياء 17313

الجيولوجيا 16851

الفيزياء 13985

الرياضة التطبيقية 4683

الجغرافيا 18956

علم النفس والاجتماع 14352

التاريخ 1801

الفلسفة والمنطق 26258

الرياضيات البحتة 1548.

بشرى سارة للطلاب

وزف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، خلال المؤتمر الصحفي لـ نتيجة الثانوية العامة 2023، تفيد بأن النسب المئوية لمختلف الشعب تجعل تنسيق الجامعات أقل من العام الماضي.