توقعات تنسيق كلية الإعلام للشعبة الأدبية والعلمية.. اعرف مجموع العام الماضي
كتب:
صفية النجار
02:03 ص | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
توقعات تنسيق كلية الإعلام للشعبة الأدبية والعلمية
استعدت الجامعات، لأعمال تنسيق طلاب الثانوية العامة 2023 للقبول بالجامعات، عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، ويهتم الطلاب الحاصلين على مجموع 90% فما فوق، بمعرفة كليات القمة المتاحة لهم هذا العام، وخاصة توقعات تنسيق كلية الإعلام.
توقعات تنسيق كلية الإعلام
في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، وطلاب الثانوية العامة، تستعرض «الوطن» توقعات تنسيق كلية الإعلام، من واقع تنسيق العام الماضي، الذي جاء على النحو التالي:
توقعات تنسيق كلية الإعلام
كلية الإعلام جامعة القاهرة 330 درجة.
كلية الإعلام جامعة بني سويف 321 درجة.
كلية الإعلام وتكنولوجيا اتصال جامعة السويس 319 درجة.
كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي 316 درجة.
كلية الإعلام جامعة عين شمس 316 درجة.
مؤشرات الثانوية العامة 2023
واستعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مؤشؤات نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحا أن عدد الطلاب الحاصلين على النهاية العظمى وفق المواد جاءت كالتالي:
اللغة العربية 4049
اللغة الأجنبية الأولى 6131
اللغة الأجنبية الثانية 159703
الكيمياء 38715
الأحياء 17313
الجيولوجيا 16851
الفيزياء 13985
الرياضة التطبيقية 4683
الجغرافيا 18956
علم النفس والاجتماع 14352
التاريخ 1801
الفلسفة والمنطق 26258
الرياضيات البحتة 1548.
بشرى سارة للطلاب
وزف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، خلال المؤتمر الصحفي لـ نتيجة الثانوية العامة 2023، تفيد بأن النسب المئوية لمختلف الشعب تجعل تنسيق الجامعات أقل من العام الماضي.