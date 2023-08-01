وزير الري يستعرض خطة للتعامل مع الموجات الحارة المحتملة في أغسطس

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لاستعراض خطة الوزارة للتعامل مع موجات الحرارة المحتملة خلال شهر أغسطس الجاري، والتي تتزامن مع فترة أقصى الإحتياجات الحالية .

الاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين كافة أجهزة الوزارة

ووجه الوزير بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين كافة أجهزة الوزارة، وقيام قيادات الوزارة والسادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري ومديرى عموم الري بالمحافظات بالتواجد الدائم على الطبيعة، لمتابعة حالة الترع والتعامل الفوري مع أي شكاوى للمزارعين من نقص المياه، مع المتابعة الدائمة لحالة الري خلال أدوار العمالة للتأكد من وصول مياه الري لكافة المزارعين وإتمام عملية الري لكامل الزمام خلال دور العمالة.

كما وجه بإطلاق التصرفات المائية القصوى، طبقا للسعة الإستيعابية لكل ترعة خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة لضمان توفير الاحتياجات المائية للمزارعين.

استمرار أعمال تطهيرات الترع

واستعرض «سويلم» خلال الاجتماع موقف أعمال تطهيرات الترع بمختلف المحافظات، مشددا نحو استمرار أعمال تطهيرات الترع، ومتابعة التي سبق تطهيرها لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع دون أي عوائق مع التنسيق الدائم مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقي الخصوصية، واتخاذ اللازم نحو تطهيرها حال الحاجة، لذلك لضمان وصول مياه الري للأراضى الزراعية.

ترشيد استخدام المياه

وأكد وزير الري على أهمية الدور المجتمعى للمنتفعين في ترشيد استخدام المياه من خلال قيام المزارعين بالري الليلى لأراضيهم الزراعية، لتقليل البخر وترشيد الاستخدامات المائية خاصة خلال فترات الموجات الحارة.

ووجه بدراسة كافة الاحتياجات اللازمة لتدعيم الإدارة المركزية لتوزيع المياه والإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية سواء بالموارد البشرية أو المعدات والأجهزة والسيارات، نظرا للدور الهام لهذه الإدارات في ضمان توزيع المياه بين مختلف المنتفعين بكفاءة وعدالة ومتابعة حالة المجارى المائية، وضمان قدرتها على إمرار التصرفات المائية المطلوبة.

كما استعرض خلال الاجتماع إجراءات تطهير مخرات السيول الجارية حاليا لعدد 117 مخر سيل بأطوال إجمالية 318 كيلومترا، لضمان تطهيرهم بشكل كامل استعدادا لموسم السيول والأمطار الغزيرة المقبل.

البدء الفوري في صيانة المعدات

وتطرق الوزير إلى حصر حالة المعدات المختلفة المستخدمة في تطهيرات الترع والتابعة للإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، يشتمل الحصر على حالة المعدات واحتياجاتها من الصيانة وقطع الغيار وتكلفة الإصلاح، موجها بالبدء الفوري في صيانة المعدات للاستفادة منها في أعمال التطهيرات، مع النظر في إعادة هيكلة إدارات الصيانات الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، لتفعيل مهامها في مجال أعمال تطهير الترع وصيانة المنشآت المائية، والسعي لتوفير عدد من سائقي المعدات لسد العجز الحالي في السائقين، والتنسيق بين مختلف جهات الوزارة لتبادل المعدات والعمالة الفنية المتخصصة فيما بينهم طبقا للحاجة.