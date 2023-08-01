إحالة سائق ميكروباص للمحاكمة تسبب في وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين بأكتوبر

أمر المحامي العام لنيابات شمال الجيزة الكلية، بإحالة سائق ميكروباص للمحاكمة الجنائية، تسبب في وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بحدائق أكتوبر، مع استمرار حبس المتهم لتحديد جلسة أمام أحد الدوائر.

وكانت النيابة أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة، وانتدبت لجنة هندسية لمعاينة السيارة لإعداد تقرير عن أسبابه، وصرحت بدفن جثامين المتوفين عقب مناظرتها.

بلاغ بحادث تصادم

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما ورد لمباحث حدائق أكتوبر بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين ومتوفين، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير ميكروباص قيادة سائق، 60 سنة، اتجاه ميدان الرماية، اصطدمت به من الجانب الأيمن سيارة ملاكي يقودها محاسب، 30 سنة، ما تسبب في انقلابها ومصرع شخصين وإصابة 10 آخرين.

وجرى نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى الهرم، والتحفظ على السيارتين، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

عقوبة القتل الخطأ

يقول المحامي أحمد حسين، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.