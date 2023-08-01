DMC تبرز ملف «الوطن» اليوم.. «ختام ماراثون الثانوية.. يارب كتر أفراحنا»

عرضت قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالثانوية العامة، بعنوان «ختام ماراثون الثانوية.. يارب كتر أفراحنا».

عودة الوضع الطبيعي لدرجات الطلاب

قال الكاتب الصحفي أحمد عامر: «العام الحالي في الثانوية العامة يعد عودة للوضع الطبيعي لدرجات الطلاب، شهدنا سنوات كانت درجات الطلاب تصل إلى 103%، والدرجات التي شهدناها حاليا تمثل المجاميع التي كانت على أيامنا 70% و80%».

وأضاف «عامر»، خلال حواره عبر «DMC»: «الطلاب كانوا يدخلون كليتي الهندسة والطب قديما من مجموع 85%»، مشيرا إلى أنّ المؤشرات العامة لنتيجة الثانوية العامة أفضل من العامين الماضيين، والتفاوت بين درجات هذا العام والذي سبقه بسيط للغاية.

انخفاض التنسيق العام للثانوية العامة

وتابع أنّ درجات العام الحالي لطلاب الثانوية العامة تعد عودة للوضع الطبيعي، إذ إنّ هذه التقديرات والدرجات طبيعية بالنسبة للقدرات البشرية، ما يترتب عليه انخفاض التنسيق العام للثانوية العامة، ويجب تغيير ثقافة كليات القمة والقاع، مؤكدا أهمية التخصصات المتعلقة بالتكنولوجيا في كل القطاعات إذ إنّه الأكثر طلبا بسوق العمل.