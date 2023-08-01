«عبدالفتاح» حصد جائزة «القومي للبحوث» بأبحاث صديقة للبيئة: هدفنا التصدي للأمراض

التغيرات المناخية دائما ما تؤثر على حياة الآخرين، ما دفع عديد من الباحثين إلى التفكير في كيفية التصدي لها، وحماية البيئة من الملوثات والانبعاثات الضارة ببدائل صديقة للبيئة، من خلال أباحثهم العلمية، التي نالوا عنها جوائز، ومن بينهم الباحث عبدالفتاح محمد منصور، الفائز بجائزة المركز القومي للبحوث، ضمن 49 عالمًا وباحثًا، تم الإعلان عن أسمائهم أمس.

الإلكترونيات تتسبب في أمراض

«إحنا دورنا كفيزيائيين نشتغل على حل المشاكل البيئية في تخصصنا زي إن فيه إلكترونيات ضوئية للميكروبات تسبب الأمراض المختلفة للإنسان».. هكذا بدأ عبدالفتاح محمد منصور، أستاذ باحث مساعد بمعهد البحوث الفيزيقية بالمركز القومي للبحوث، حديثه لـ«الوطن»، مشيرا إلى أنه نجح في تحضير أغشية تستخدم كمواد تغليف مضادة للبكتيريا؛ من أجل تقليل الآثار البيئية الضارة.

جائزة الرواد في العلوم الفيزيائية بمعهد البحوث الفيزيقية باسم الرائد الأستاذ الدكتور كمال نصر عبد النور، حصل عليها «عبدالفتاح» عن تقديمه 5 أبحاث بأهداف مختلفة، «أنا عملت 5 أبحاث مختلفة كل واحد منه ليه هدف معين مثل اللجوء إلى عوامل صديقة للبيئة والتصدي للميكروبات المتسببة في الأمراض، ومعالجة مياه الصرف الصحي» وفق حديثه لـ«الوطن».

التقديم لجوائز المركز القومي للبحوث

منذ ما يقرب من 8 شهور، قدم «عبد الفتاح» للحصول على إحدى جوائز المركز القومي للبحوث، بشروطها المعينة التي أبرزها أن تكون هذه الأبحاث حديثه وذات مردود علمي، ومن ثم الإعلان عن النتيجة بعد المدة السابق ذكرها، «عملت أبحاث عن التغيرات البيئية ووجود بدائل صديقه للبيئة» حسب تعبيره.

بحث التوليف الصديق للبيئة وتوصيف السيليكا ماغنسيوم زركونيوم نحاس النانومتري لتطبيقات معالجة مياه الصرف الصحي، وبحث الخصائص الطيفية والمغناطيسية لمنع البكتيريا المسببة للأمراض أثناء معالجة مياه الصرف الصحي، من أهم الأبحاث، الذي حاز عليهما الدكتور عبد الفتاح، الجائزة من المركز القومي للبحوث