جودة عبد الخالق بجلسة الدين العام بالحوار الوطني: الزيادة السكانية في مصر أضعاف الصين

دعا جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ووزير التضامن الاجتماعي السابق، إلى إعادة النظر في المشكلة السكانية في مصر.

وقال «عبد الخالق» خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي «الدين العام والإشكاليات والحلول» ضمن لجان المحور الاقتصادي، إننا نشهد زيادة سنوية تقدر بنحو 2 مليون نسمة، ولو قارنا هذا الرقم ببلاد أخرى مثل الصين والهند ستجدها تزيد أضعاف أضعاف مجتمعاتنا.

أضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «وبناء على ذلك، إذا أردنا أن نفكر بطريقة صحية فعلينا أن ننتبه إلى قضية السكان ونتعامل معها بشكل جدي وعملي، السياسات العامة لا بد وأن تتغير، وكذلك ثنائية البشر والحجر في المجتمع تحتاج إلى مراجعة جذرية».

وتابع: «ينبغي لهذا المجتمع أن يُعلي من قيمة ووضعية الإنسان المنتج، متسائلا لماذا نستورد أقل مما نصدر .. ولماذا ننتج أقل مما نستهلك؟».