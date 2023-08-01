محافظ كفر الشيخ يهنئ مدير الأمن الجديد بتوليه مهام منصبه

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ السابق، مدير أمن محافظة الغربية الحالي، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور.

تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة

وأهدى المحافظ درعا له، مثنيا على مجهوداته طوال فترة عمله بالمحافظة، مساعداً لوزير الداخلية، مديراً لأمن كفر الشيخ، وجهوده المستمرة والعمل على استتباب الأمن بالمحافظة، وتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة، وضبط الخارجين عن القانون والتنسيق المستمر بين المحافظة ومديرية الأمن لتحقيق الاستقرار على أرض المحافظة لصالح أمن المواطن والتنمية.

التعاون المستمر بين المحافظة ومديرية الأمن

كما هنأ محافظ كفر الشيخ، اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ الحالي، متمنياً له دوام التوفيق في مهمته الوطنية لخدمة أهالي كفر الشيخ، وفرض سيادة القانون، مؤكداً على التعاون المستمر بين المحافظة ومديرية الأمن، لصالح أمن المواطن، وتيسير حصوله على الخدمات المتعددة.