أعداد الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2023

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولي لجميع الشعب الثلاث «علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي» في تنسيق الجامعات المرحلة الأولى، وذلك على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

عدد طلاب شعبة علمي علوم المتقدمين لتنسيق الجامعات 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنَّ عدد طلاب شعبة علمي علوم المتقدمين لتنسيق الجامعات 2023، المرحلة الأولى 22 ألفًا و304 طالبات وطلاب، بمجموع درجات 362 درجة فأكثر بنسبة 88.29%.

شعبة علمي رياضة

ولفتت إلى أنَّ عدد طلاب شعبة علمي رياضة المتقدمين لـ تنسيق الجامعات2023، المرحلة الأولى 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة، بمجموع درجات 342 درجة فأكثر بنسبة 83.41% فأكثر.

الشعبة الأدبية

وبينت أنَّ عدد طلاب شعبة أدبي المتقدمين لتنسيق الجامعات 2023، المرحلة الأولى 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة بمجموع درجات 289.5 درجة بنسبة 70.61%.

فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات.. السبت

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّه سيتمّ فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023 وذلك وفقا للحد الأدنى الذي تمّ إعلانه، وذلك على الرابط المرفق هنا.