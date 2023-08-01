إنهاء استعدادات العرض الخاص لفيلم «مرعي البريمو».. بطولة محمد هنيدي

انتهى منظمو العرض الخاص لفيلم «مرعي البريمو» للفنان محمد هنيدي، من التحضيرات الكاملة لاستقبال نجوم العمل لحضور العرض الخاص للفيلم، الذي يقام الليلة بأحد السينمات على طريق العين السخنة.

ومن المقرر أن يغني محمد هنيدي، خلال العرض الخاص، مع فرقة شاروموز، الأغنية الدعائية للعمل، كما سيتم توزيع بطيخ على الحضور.

تدور أحداث فيلم «مرعي البريمو» حول تاجر بطيخ، يواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

تفاصيل فيلم مرعي البريمو

كما يشارك في الفيلم بجانب محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، مصطفي أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، نانسي صلاح، موسيقي تصويرية خالد حماد، تصوير أحمد يوسف، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.