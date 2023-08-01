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168 مليار جنيه مبيعات أكبر 10 شركات عقارية في مصر في النصف الأول من العام بنسبة نمو 88%

كتب:

الوطن
09:14 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
شركة زى بورد كونسالتيج

شركة زى بورد كونسالتيج

كشف تقرير لشركة زى بورد كونسالتيج-إحدى شركات الاستشارات العقارية- عن تحقيق أكبر 10 شركات عقارية في مصر مبيعات بلغت 168 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة نمو 88% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

تصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات شركات التطوير العقاري في مصر خلال النصف الأول من عام 2023، بإجمالي 51 مليار جنيه بنسبة نمو 351%، وحلت شركة أورا ديفلوبرز في المركز الثاني بقيمة 25 مليار جنيه بنسبة نمو 213%، وجاءت شركة بالم هيلز للتعمير في المركز الثالث بقيمة 17 مليار جنيه، وفي المركز الرابع شركة فاوندرز للتسويق العقاري بقيمة 13.3 مليار جنيه بنسبة نمو 117%، يليها شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري بقيمة 13.4 مليار جنيه بنسبة نمو 33%.

وفي المركز السادس شركة تطوير مصر محققة مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه بنسبة نمو 200%، تليها شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة 9.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 11%-وهي الشركة الوحيدة بالقائمة التي حققت تراجعًا في المبيعات- وفي المركز السابع شركة لاند مارك صبور للتطوير العقاري بمبيعات 9.3 مليار جنيه بنسبة نمو 111%، ثم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بقيمة 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو 38%، وأخيرًا شركة نيو جيزة بمبيعات 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 15%.

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بقلم الوطن