بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إتاحة التأشيرة الروسية إلكترونيًا للدول الإفريقية، وتبعها وزارة الخارجية الروسية عن بدء إصدار التأشيرات من اليوم الثلاثاء، الأول من أغسطس، لذا بدأ الكثيرون يهتمون بمتابعة كيفية الحصول على الفيزا الإلكترونية الروسية، متاحة لـ5 دول عربية، لتوفير الوقت والمجهود.

كيفية الحصول على الفيزا الإلكترونية الروسية.. متاحة لـ4 دول عربية

وفي السطور التالية، تعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، كيفية الحصول على الفيزا الالكترونية الروسية؟ متاحة لـ4 دول عربية، وفق المعلن من وزارة الخارجية الروسية، في السطور التالية:

كيفية الحصول على الفيزا الإلكترونية الروسية؟

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فأن الحصول على فيزا الإلكترونية الروسية، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي:

الدخول على موقع وزارة الشؤون الخارجية بروسيا، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـــا، في البداية يجب الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة والتأكد من أنها تنطبق عليك.

ثم قم باستيفاء البيانات الشخصية للمتقدم عبر نموذج طلب فيزا روسيا.

سيطلب منك رفع الأوراق الرسمية المطلوبة

سيطلب منك بعد ذلك دفع رسوم الحصول على التأشيرة إلكترونيًا باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر.

وخلال فترة بسيطة سيتم الرد عليك بخصوص قبول الفيزا من عدمه.

في حالة الموافقة سوف تصل نسخة من التأشيرة عبر البريد الإلكتروني المسجل.

الدول العربية المتاح لها إصدار تأشيرة روسيا

وبداية من اليوم كشفت وزارة الخارجية الروسية أنه بدأ بإصدار التأشيرات الإلكترونية للأجانب الراغبين بالسفر إلى روسيا، وهناك 5 دول عربية تحصل على تسهيلات بالنسبة للحصول على التأشيرة منها مصر، الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان، وفق موقع روسيا اليوم.