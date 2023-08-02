نادية مصطفى: سعيدة بالفوز في انتخابات «الموسيقيين» وأتعهد بخدمة الصغير قبل الكبير

فازت الفنانة نادية مصطفى بعضوية مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وفق نتائج الانتخابات التي أقيمت أمس.

نادية مصطفي تتحدث عن نجاحها في انتخابات نقابة الموسيقيين

قالت الفنانة نادية مصطفى في تصريحات لـ«الوطن» إن المنافسة جاءت شريفة، وكل شخص جاء في المنصب الذي يستحقه، مضيفة: «فخورة بكل الأصوات التي حصلت عليها، وأتمنى من الله عز وجل أن يعيني على خدمة الموسيقيين».

وأضافت: «نجحت في دورتين سابقتين من انتخابات النقابة، وهو ما يزيد من ثقل المسؤولية بالنسبة لي، واعد الجميع بأنني سأكون في خدمة الصغير قبل الكبير».

نتائج انتخابات نقابة المهن الموسيقية

فاز بعضوية مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية كل من «حلمي عبد الباقي، أحمد محمد أبو المجد، محمد أبو اليزيد، خالد بيومي، أحمد العيسوي، نادية مصطفى، منصور هندي، محمد عبد الله، محمد صبحي، علاء سلامة، عاطف إمام، علي عبد الحليم».

فوز مصطفى كامل بمنصب نقيب الموسيقيين

فاز مصطفى كامل بمنصب نقيب الموسيقيين لمدة أربع سنوات بالتزكية، في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ النقابة، حيث لم يتقدم أحد للترشح على مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل.