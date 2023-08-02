تحصين 155 ألف رأس ماشية ضد الأمراض المعدية في كفر الشيخ

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، أن أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية بالمحافظة، تجاوزت نسبة 71% اليوم الأربعاء، من إجمالي المستهدف من التحصين للماشية من الأبقار، والجاموس، بنحو 212 ألف رأس حيوان، وذلك للتحصين ضد الأمراض المعدية، من مرض الجلد العقدي، وحمى الوادي الوادي المتصدع، والحمي القلاعية، في مختلف مناطق وقرى كفر الشيخ.

تحصين 155 ألف رأس ماشية في كفر الشيخ

وأوضح «بشار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات البيطرية في محافظة كفر الشيخ، تمكنت من تحصين نحو 155 ألفا و385 رأسًا من الأبقار، والجاموس، والأغنام، ضد الأمراض المعدية والتي تنشط مع حلول فصل الصيف، مضيفا أننا نقوم بتحصين الماشية بالإقليم ضمن خطة وبرامج محددة لخطوط سير حملات التحصين للحيوانات، حتى يتم تحقيق المستهدف من التحصين بنسبة 100%، على مستوى محافظة كفر الشيخ.

استمرار الحملات البيطرية في كفر الشيخ

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، أيضا أن الحملات البيطرية في شتى ربوع قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، تعمل على مدار اليوم منذ أول ضوء النهار حتى موعد شرق الشمس، سواء من خلال الحملات البيطرية الثابتة، أو الحملات البيطرية المتنقلة، بهدف الحفاظ على مقدرات الثروة الحيوانية.