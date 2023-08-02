تحرير 35 محضرا لمخابز بلدية مخالفة في حملات تموينية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية، لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأسفرت الحملات عن تحرير 35 محضرا لمخابز مخالفة.

حملة تموينية في البحيرة

أسفرت الحملات التموينية عن الآتي:-

- بمركزي حوش عيسى وأبو المطامير، جرى ضبط مخبز أنتج خبزا ناقص الوزن بمقدار 25 جراما للرغيف الواحد، وجارِ تطبيق لائحة الجزاءات عليه، وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين.

- ضبط مخبز تصرف في 4 شكائر دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

- ضبط مخبزين أنتجا خبزا ناقص الوزن، و6 مخابز أخرى أنتجت خبزا غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري.

تحرير 5 محاضر

- تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بأحد المخابز، ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وفى مركز أبو حمص، تم ضبط الآتي:-

- 3 مخابز لإنتاجها خبزا بلديا ناقص الوزن، و5 مخابز توقفت عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، ومخبزين أنتجا خبزا بلديا غير مطابق للمواصفات، ومخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وفي مركز المحمودية، تم ضبط الآتي:-

- ضبط 4 مخابز بلدية أنتجت خبزا ناقص الوزن، ومخبز بلدي أنتج خبزا غير مطابق للمواصفات، ومخبز توقف عن العمل بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري.