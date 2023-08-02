وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثالث

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثالث الميداني، والذي يأتي في إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب شريف العرايشي، قائد الجيش الثالث الميداني، كلمة أكد خلالها حرص رجال الجيش الثالث الميداني على الوصول لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يؤهلهم لتنفيذ المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية ترابه، مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وبدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المنفذة من القادة أثناء إدارة المشروع.

وناقش الفريق أول محمد زكي، عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات المفاجئة خلال إدارة العمليات، ومدى إتقانهم لها وفقًا لتخصصاتهم المختلفة، مشيدًا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه العناصر المشاركة في المشروع، بما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المهام.

وكان الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من المستويات كافة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات.

كما فرض عددًا من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرة العناصر المشاركة في المشروع على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات.

وفي سياق متصل، التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من مقاتلي الجيش الثالث الميداني، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما استعرض خلال اللقاء عددًا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري.

وأدار حوارًا مع رجال الجيش الثالث الميداني استمع خلاله لآرائهم واستفساراتهم، وناقشهم في كل ما يدور بأذانهم في مختلف المجالات، معربًا عن سعادته لما لمسه من إدراك واع وفهم صحيح لكل الموضوعات.