حوادث اليوم: ضبط المتهم بالاعتداء على أبنائه وتنفيذ 66 ألف حكم قضائي

تمكنت حملات وزارة الداخلية فى كل محافظات الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات من ضبط عدد من الخارجين وتحرير عدد من القضايا خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال التقرير التالى، ترصد «الوطن» أبرز الضبطيات التى أسفرت عنها حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

حملات «الداخلية» تنفذ 66 ألف حكم قضائي

وتمكنت حملات وزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تنفيذ أكثر من 66 ألف حكم قضائي متنوع، كما تم ضبط 280 قضية مواد مخدرة بإجمالي 309 متهمين، بالإضافة إلى ضبط 76 قطعة سلاح ناري بحوزة 67 متهمًا.

ضبط المتهم بالاعتداء على أبنائه بالشرقية

وفى محافظة الشرقية، ألقى رجال الشرطة القبض على المتهم بالتعدى على أطفاله، وذلك بعد تداول منشور على فيس بوك يوضح تعدى أحد الأشخاص على نجله وإحداث إصابته، وبعد تقنين الإجراءات حدد رجال الشرطة والد الطفل، وتبيّن أنّه منفصل عن زوجته، وأن أطفاله الثلاثة يقيمون معه وأن ابنته الرابعة مع طليقته، وتبين من خلال التحريات أن أحد أبنائه المعتدى عليهم محتجز بأحد المستشفيات، وبه إصابات متفرقة نتيجة اعتداء والده عليه، كما أن شقيقه الآخر موجود بالمنزل صحبة والده وبه إصابات، وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المرور يضبط 3142 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ولم تتوقف حملات الداخلية، حيث تمكنت حملات المرور على مستوى الجمهورية من تحرير 3142 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما تم ضبط 722 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.