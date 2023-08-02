خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة مياه شهر أغسطس بالاسم

بدأ مشتركو شركات المياه على مستوى جميع المحافظات إجراء عمليات البحث والتحري والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر أغسطس الجاري.

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخطوات التي يجب أن يقوم بها مشتركو شركات المياه بجميع الفروع والإدارات التابعة للشركات بجميع المحافظات من مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن الشهر الجاري أغسطس 2023 باسم المشترك فقط كالتالي:

خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه

الخطوة الأولى: زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

الخطوة الثانية: اختر قائمة «خدماتنا».

الخطوة الثالثة: اختر من قائمة خدماتنا «احسب فاتورتك بنفسك».

الخطوة الرابعة: من خلال كتابة جميع البيانات المطلوبة التي تشمل: «المحافظة، نوع النشاط سواء منزلي أو خدمي، وقراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات».

الخطوة الخامسة : بعد ذلك تظهر قيمة فاتورة المياه عن الشهر المراد دفعه، وتتضمن الآتي: «كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، إجمالي الاستهلاك».

الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر أغسطس

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور إلى أن المشترك يمكنه الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر أغسطس 2023 بالطريقة التقليدية من خلال الذهاب إلى مقر فرع شركة المياه في المنطقة الخاصة به، والاستعلام عن الفاتورة، وخلال ذلك يمكنه دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه أو عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه.