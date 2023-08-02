«الأوقاف» تعلن آخر موعد لتقديم مسوغات التعاقد بمسابقة العمال 2022 للمتخلفين

أعلنت وزارة الأوقاف عن أن آخر موعد لتقديم مسوغات التعاقد في مسابقة العمال لعام 2022م لمن تخلفوا عن تقديم مسوغات التعاقد، 13 أغسطس 2023م، لافتة إلى أنّ من يتخلف عن هذا الموعد يعد متنازلًا عن التعاقد وليس له الحق في المطالبة بإجراء التعاقد بعد هذا الموعد.

وكشفت وزارة الأوقاف عن أسماء من لم يتقدموا بأوراقهم، وهم:

1. محمد فرحات عبدالجليل محمود - الإسكندرية

2. طارق عبدالستار فرج أحمد - الإسكندرية

3. يوسف مصطفى أبوزيد عمر - أسيوط

4. أحمد غريب حسين رشوان - أسيوط

5. عمر سيد أحمد حسن - أسيوط

6. أحمد مكرم عباس كامل عبد المعطي - أسيوط

7. السيد الأمير السيد محمد - الأقصر

8. أحمد السيد مسعد محمد - البحر الأحمر

9. محمود شعبان عطية عيد - البحيرة

10. وليد عبدالله قاسم عبدالله - البحيرة

11. أحمد صلاح مبارك عبدالغني الشاذلى - البحيرة

12. شعبان محروس محمد دسوقي - البحيرة

13. هشام علي أحمد الزراع - البحيرة

14. شريف إبراهيم عبد الرسول السيد - البحيرة

15. عبده حسن إسماعيل حسن إبراهيم - البحيرة

16. نادر السيد حسن إبراهيم - البحيرة

17. مصطفي أحمد إسماعيل أبو مصطفى - البحيرة

18. أحمد حسن منصور حسن الدومي - البحيرة

19. أحمد عبد العال عوض الله عبد العليم - بني سويف

20. عبد الرحمن عويس إبراهيم علي - بني سويف

21. محمد فوزي الأسمر هلال - جنوب سيناء

22. أسامة على عبدالواحد زهران - جنوب سيناء

23. كريم محمد نصر عبد الله - الجيزة

24. محمد سيد قرني أحمد - الجيزة

25. صابر عبد الرحمن حامد عبد الرحمن الشهاوي - الجيزة

26. محمود رضوان عبد الرحمن أحمد - الجيزة

27. أحمد حسن أحمد الحسيني - الدقهلية

28. رمضان عبدالرحيم رمضان محمد - الدقهلية

29. محمود السيد محمد محمد السيد العدل - الدقهلية

30. علي سامي محمد علي الجندي - الدقهلية

31. حسن عبده محمد عبده - الدقهلية

32. محمد عبدالرحمن السيد محمد - سوهاج

33. أحمد محمد أحمد مزيد - سوهاج

34. أحمد عبده عبد الله - سوهاج

35. أحمد عبد النبي بدوي السيد أحمد - الشرقية

36. محمد إبراهيم عبد الحميد حسن - الشرقية

37. محمد يحيى عبد الله حسانين بدران - الشرقية

38. أحمد السيد حسن عرفات - الشرقية

39. كريم إسماعيل محمد محمود - الشرقية

40. محمد السيد جمعة حسن عبيري - الشرقية

41. محمود نبوي محمود محمود ناصف - الشرقية

42. محمود محمد أحمد محمد محمد - الشرقية

43. محمود صبحي محمد البدي - الشرقية

44. محمد جميل أحمد محمد - الشرقية

45. أيمن زكي محمد إبراهيم سالم - الشرقية

46. محمود محمد عبد الله محمد حسن - الشرقية

47. الهادي عبد الحميد محمد الهادي محمد - الشرقية

48. محمد ايمن محمد عامر يونس - الغربية

49. عبدالعاطى جلال ابراهيم على - الغربية

50. احمد حسنى سلامه شاهين - الغربية

51. عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز على سمك - الغربية

52. مختار محمد ابراهيم على جمعه - الغربية

53. احمد صالح محمود صالح - الغربية

54. ياسر ناصر فتحى مصطفى - الفيوم

55. محمد عيد سنوسى مبارك - الفيوم

56. مصطفى حمدي سلامه محمد - القاهرة

57. محمد عبد العزيز محمد بيومي - القليوبية

58. محمود محمد احمد محمد متولي - القليوبية

59. حمدى محمود عباس السيد - قنا

60. محمود فرج على فرج - قنا

61. احمد حسن صديق سالمين - قنا

62. محمود تمام ابوالوفا دردير - قنا

63. ابوزيد فادى ابوزيد عباس - قنا

64. عمر عزت ابو الفضل عبد المتجلي - قنا

65. محمد عبدالجليل محمد عبدالله - قنا

66. عمر محمود إبراهيم احمد - قنا

67. احمد خيرى عبد الشافى بكرى - قنا

68. محمد محمود بهلول محمد - قنا

69. حسام منصور محمد عبدالله - كفر الشيخ

70. فتحى عوض السيد عوض - كفر الشيخ

71. مصطفى محمد محمد اسماعيل عبدالحكيم - كفر الشيخ

72. عماد محمد سعد محمد محمد - كفر الشيخ

73. حسن عيد سالم محمد - كفر الشيخ

74. عبد الله عجمي قرني محمد - كفر الشيخ

75. محمد احمد عربى عبدالله - مطروح

76. اسلام جبر جبر أبو ظلام - المنوفية

77. محمد جمال الدين ابراهيم موسى - المنوفية

78. محمد حماد محمد الشاذلي - المنوفية

79. احمد عبد القادر محمد حسن - المنيا

80. احمد مهدي محمد عبد الوهاب - المنيا

81. صابر محمد عبد الجواد علي - المنيا

82. ماضي متولى عبدالله عبدالعال - الوادي الجديد

83. محمد كمال محمد صالح - الوادي الجديد

84. أحمد خضر عبد الجليل يونس - الوادي الجديد

85. طه إسماعيل أحمد محمد - الوادي الجديد

وتعد تلك القائمة هي المعتمدة من وزارة الأوقاف للمتخلفين عن تقديم أسمائهم.