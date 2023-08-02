أستاذ فقه بجامعة الأزهر لقناة الناس: لا يحق للشاب التدخل في شؤون حياة خطيبته

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الفتاة في فترة الخطوبة تعد تحت سيطرة وولاية أبيها وأهلها، وبالتالي الولاية الكاملة لأهلها وليس لخطيبها، ويحدث عكس ذلك بعد الزواج تصبح الولاية الكاملة لزوجها.

تدخل الولد في فترة الخطوبة مرفوض

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «تدخل الولد في شئون البنت في فترة الخطوبة أو محاولة السيطرة عليها أمر مرفوض، فالخطوبة ليست قائمة على الأمر والطاعة، والخاطب ليس عليها إلا على النصح، والبنت واجب عليها قبول النصيحة طالما في مصلحتها ومصلحة دينها، باعتبار إنها تنفعها، مثلما قال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة».

واستكمل: «يجوز للفتاة رفض أى نصيحة أو طلب من خطيبها، ولا يجوز أن يفرض الخاطب وصايته على خطيبته بحجة أنه يحسن الفهم أكثر منها، لازم الجميع يفهم إن دى فترة خطوبة نقرب فيها وجهات النظر فقط وإن لم ننجح فى هذا علينا الفسخ فورا، لا يجوز التدخل فى كل شئون حياة الفتاة فى فترة الخطوبة».