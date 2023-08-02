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مسؤول أوكراني: إتلاف 40 ألف طن حبوب في هجمات بمسيرات روسية

كتب:

أحمد شوقي
06:59 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
ألكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني

ألكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني

قال ألكسندر كوبراكوف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، إن هجمات روسية بطائرات مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أتلفت ما يصل إلى 40 ألف طن من الحبوب، كانت متجهة إلى دول أفريقية والصين وإسرائيل، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» قبل قليل.

إتلاف 40 ألف طن من الحبوب

وأضاف نائب رئيس الوزراء الأوكراني، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقاً: «هاجم الروس مخازن للحبوب، تم إتلاف نحو 40 ألف طن من الحبوب كانت تنتظرها دول في أفريقيا والصين وإسرائيل»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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بقلم أحمد شوقي