الكليات المتاحة لدبلوم صنايع في جميع الجامعات المصرية.. اعرفها

بدأت الجامعات الحكومية والخاصة استعداداتها لأعمال تنسيق طلاب الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات، كطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها «الأعلى للجامعات الحكومية».

الكليات المتاحة لدبلوم صنايع

وتستعرض «الوطن»، الكليات المتاحة لدبلوم صنايع في جميع الجامعات المصرية، كما يلي:

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- كليات الهندسة.

- كليات الآثار.

- كليات التربية.

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

- المعاهد الفنية الصحية.

- كلية التربية.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

- كليات السياحة والفنادق.

كليات متاحة لدبلوم الصنايع نظام 5 سنوات

أما طلاب نظام الـ5 سنوات، فيتاح لهم القبول بكليات الهندسة من جميع التخصصات عدا (ترميم الآثار – المعامل البيولوجية) وفي جامعات القاهرة، عين شمس، حلوان، المطرية، شبرا، بنها، المنوفية، طنطا، الزقازيق، المنصورة، كفر الشيخ، الإسكندرية،

ويمكن الالتحاق بكلية بترول وتعدين السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي ويمكن الالتحاق بكليات الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، بنها، دمياط، بني سويف، وأيضا كليات الفنون الجميلة جامعات حلوان، الإسكندرية، المنيا، الأقصر.

في السياق ذاته، تستعد وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة لأعمال تنسيق القبول في الجامعات 2023، وفق الضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، مع التشديد على تطبيق اللوائح في هذا الشأن، وتطبيق قانون تنظيم الجامعات.