تبدأ مكاتب التنسيق الإلكتروني يوم السبت المقبل أعمالها لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2023، ضمن المرحلة الأولى، ويفضل نسبة كبيرة من الطلاب الالتحاق بالجامعات الخاصة والدولية في مصر لذا يهتمون بالتعرف على أسعار الجامعات الدولية في مصر للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

أسعار الجامعات الدولية في مصر للعام الدراسي الجديد 2023/2024

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء وخاصة طلاب الثانوية العامة تستعرض «الوطن» أسعار الجامعات الدولية في مصر للعام الدراسي الجديد 2023/2024 وسعر كل كلية بها على حده، حسبما أعلنتها الجامعات بموقعها الرسمي.

أسعار جامعة حورس الدولية

أعلنت جامعة حورس الدولية مصاريف العام الدراسي الجديد على النحو التالي:

كلية الطب البشري 170 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 160 ألف جنيه.

كلية الصيدلية برنامج فارما 100 ألف جنيه.

كلية الصيدلة الإكلينيكية 110 آلاف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 100 ألف جنيه.

كلية الهندسة 60 ألف جنيه.

كلية إدارة الأعمال إنجليزي 40 ألف جنيه.

كلية إدارة الأعمال عربي 35 ألف جنيه.

وتوجد منحة وخصومات جزئية للتفوق العلمي والرياضي والحالات الاجتماعية تبدأ من 10 إلى 20 % بحسب القواعد التي تحددها الجامعة.

أسعار جامعة 6 أكتوبر

كلية الطب 140 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 110 آلاف جنيه.

كلية الصيدلة 190 و100 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 42 ألف جنيه.

كلية التمريض بفرعيها 30 و35 ألف جنيه.

كلية الهندسة 55 ألف جنيه.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب الآلي 40 ألف جنيه.

كلية الفنون التطبيقية 44 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد عربي وانجليزي، تبدأ من 33 ألف جنيه حتى 55 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة من 30 إلى 35 ألف جنيه.

كلية الإعلام وفنون الاتصال 38500 جنيه.

كلية التربية بأقسامها تبدأ من 25 ألف جنيه.

كلية السياحة والفنادق تبدأ من 25 ألف جنيه.

قيمة ملف التقديم 1500 جنيه.

أسعار جامعة مصر الحديثة

كلية الإدارة 21 ألف جنيه لكل فصل دراسي.

كلية طب الفم والأسنان 49.500 ألف جنيه لكل فصل دراسي.

كلية الاتصال الجماعي 21 ألف جنيه لكل فصل دراسي

كلية التمريض 17.500 ألف جنيه لكل فصل دراسي

كلية الصيدلة 40 ألف جنيه مصري لكل فصل دراسي

كلية العلاج الطبيعي 34.500 ألف جنيه لكل فصل دراسي.

كلية الهندسة 23 جنيه ألف لكل فصل دراسي.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 23 ألف جنيه مصري لكل فصل دراسي.

كلية الطب 60 ألف جنيه لكل فصل دراسي.

وتسدد بالجنيه الإسترليني بالإضافة إلى 1000 جنيه إسترليني تدفع مرة واحدة عند التسجيل الأولي

أسعار جامعة سيناء

وجاءت أسعار جامعة سيناء الدولية على النحو التالي:

أسعار جامعة مصر الدولية

كلية الألسن 35700 جنيه لكل فصل دراسي و11000 جنيه مصاريف إدارية.

كلية إدارة الأعمال والتجارة الدولية 49350 جنيه كل فصل و15000 جنيه مصاريف إدارية.

كلية علوم الحاسب 50،000 جنيه لكل فصل و11000 جنيه مصاريف إدارية.

كلية طب الفم والأسنان 100،625 لكل فصل دراسي و18000 جنيه مصاريف إدارية.

كلية العلوم الهندسية والآداب 47300 جنيه لكل فصل دراسي و12000 جنيه مصاريف إدارية.

كلية الأتصال الجماعي 49350 جنيه لكل فصل و15000 جنيه مصاريف إدارية.

كلية الصيدلة فارم د 55125 جنيه لكل فصل و12000 جنيه مصاريف إدارية.

كلية الصيدلة فارم د الصيدلة السريرية 55125 جنيه لكل فصل و12000 جنيه مصاريف إدارية.