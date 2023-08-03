اعرف حقوقك قبل شراء مستلزماتك في الأوكازيون الصيفي.. «متخليش حد يخدعك»

ساعات قليلة ويبدأ ماراثون الأوكازيون الصيفي بالمحلات التجارية، ويحرص بعض المواطنين على إتمام عمليات الشراء خلال فترة التخيضات لتلبية احتياجاتهم المعيشية.

ووفقا لقانون حماية المستهلك الجديد والصادر برقم 181 لسنة 2018، هناك محددات تحكم عملية البيع والشراء خلال فترة الأوكازيون.

في السطور القادمة تقدم «الوطن» دليلك خلال عملية الشراء:

_هل يحق إعادة السلعة بعد شرائها للمحل مع استرداد القيمة لمالية دون خصم؟

وفقا لقانون حماية المستهلك يجوز إعادة السلعة واسترداد قيمتها النقدية دون إبداء الأسباب، كما يجوز استبدال السلعة من المحل الذي تمت فيه عملية الشراء أو أحد فروعه، شريطة أن يجرى ذلك خلال مدة 14 يوما دون الإخلال أو إتلاف المنتج.

الإبلاغ عن المنتجات غير الصالحة

_ماهو الموقف القانوني حال اكتشاف عيب في المنتج بعد الشراء؟

يجوز للمستهلك بموجب القانون استرجاع المنتج، كما يجوز الإبلاغ خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة حتى يتمكنوا من ضبطه، وهذا خلال فترة الأوكازيون أو في غير موسم التخفيضات.

_هل يكفل قانون حماية المستهلك لموظفيه الضبطية القضائية؟

يخول للعاملين صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون وكذلك قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

حلات لا يجوز فيها استرجاع المنتج

_ما الحالات التي لايجوز فيها استرداد المنتج؟

إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع، إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، وإذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

_هل يجوز استرداد قيمة سلعة نفذتها الشركة للمستهلك وفقا لمواصفاته؟

إذا كانت السلعة جرى تنفيذها وتصنيعها بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك أو العميل، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات لا يجوز استرجاعها.