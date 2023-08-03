«القاهرة الإخبارية»: الرئيس الإيراني يدعو نظيره الإماراتي رسميا لزيارة طهران

وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم، دعوة رسمية إلى رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان؛ لزيارة طهران في المستقبل القريب، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء اليوم الخميس.

وفي أبريل، عينت إيران سفيرًا لها لدى دولة الإمارات للمرة الأولى منذ عام 2016، وسط إعادة ترتيب العلاقات بين دول الخليج وإيران.

وبدأت الإمارات، التي تربطها علاقات تجارية مع إيران تعود لأكثر من قرن، إعادة التواصل مع طهران في عام 2019 بعد هجمات في مياه الخليج وعلى مواقع نفطية سعودية.