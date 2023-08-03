ختام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في بني سويف اليوم

أختتمت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023، للشهادة الإعدادية، وسط إجراءات لتوفير التهوية الكافية للطلاب والمراقبين داخل اللجان، كذلك الإضاءة اللازمة لتأدية الامتحانات وسط جو من الهدوء والاستقرار.

ختام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية اليوم

وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم، الامتحانات في مادة العلوم، آخر امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023، التي انطلقت 29 يوليو الماضي، إذ اطمأن محافظ بني سويف، على سير أعمال الامتحانات، وتوفير سُبل الراحة كافة أمام الطلاب والملاحظين.

من جهته، كشف محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنّ أعمال تقدير الدرجات الدور الثاني، تتم أولاً بأول بالتزامن مع أداء الطلاب الامتحان في جميع المواد في القطاعين «أ، ب»، حيث يشمل القطاع أ، إدارات «بني سويف، ببا، إهناسيا»، ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، والقطاع ب، ويضم إدارات «الواسطى، ناصر، سمسطا، الفشن»، ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، بإجمالي 16 ألفًا و688 طالبًا وطالبة.

استعدادات تعليم بني سويف لامتحانات الدور الثاني

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات الدور الثاني، بعدد من الإجراءات التي تتضمن فحص الورقة الامتحانية، والتأكد من جودة الطباعة ومطابقتها للشروط والمواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات، وتأمين حجرة الكنترول وتصحيح أوراق الإجابات أولاً بأول، مع مراعاة الدقة في تقدير الدرجات لمصلحة الطلاب.