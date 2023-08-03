رفع 2240 طن مخلفات في 14 مركزا ومدينة بكفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة، ورفع الإشغالات، وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية، بالإضافة إلى تطهير الترع والمصارف، حفاظا على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، بجانب مراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رفع 2240 طن من المخلفات بمراكز ومدن وقرى كفر الشيخ

وشنّت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حملات نظافة شاملة بجميع مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ الـ14، شملت رفع الإشغالات، وتراكمات القمامة من جانبي الطريق، وتقليم وقص الأشجار، وذلك لإضفاء مظهر جمالي لائق لمداخل المدن، وتمكنت الحملات من رفع 2240 طن من المخلفات.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّه جرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكدا المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع، والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

الارتقاء بالمستوى العام للنظافة

وأوضح المحافظ، أنّه كلٌف رؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنّ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصةً في قطاع النظافة وفقًا للإمكانات المتاحة، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.