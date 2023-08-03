أسماء المقبولين بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب في الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أسماء طلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين للقبول بدفعة جديدة من طلاب الصف الأول الثانوي الصناعي للعام الدراسي الجديد بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي للبنين بمنطقة عبد القادر التابعة لقسم العامرية.

المقابلة الشخصية

وقال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياة الشرب بالإسكندرية، إنه جرى إعلان الكشوف بأسماء الطلبة الذين اجتازو الاختبارات التحريرية والإلكترونية ومواعيد الحضور لمحافظات الإسكندرية ومطروح، وذلك لحضور المقابلة الشخصية بالمدرسة يوم الأحد الموافق 6 أغسطس الساعة 9 صباحا ومحافظات البحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء كامل العدد.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه جرى توفير وسائل انتقال للمدرسة «أتوبيسات» خلال فترة الاختبارات تسهيلا على الطلاب، ويكون تمركزها نقطة التجمع بميدان محطة مصر أمام المطافي ويكون موعد تحركها للمدرسة فى تمام الساعة 7 صباحا، والعودة مرة أخرى بعد إنتهاء المقابلة الشخصية.

وأوضح أن عدد من اجتازوا الاختبارات التحريرية والإلكترونية 100طالب، وعدد طلبة الإسكندرية 45 طالبا، ومن مطروح 10 طلاب، وشمال سيناء 40 طالبا، وجنوب سيناء 3 طلاب، والبحر الأحمر عدد 2 طلبة.