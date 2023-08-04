إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرور

أمر المحامي العام لنيابات الجيزة بإحالة المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية، وذلك عقب ورود تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى، التي كلفت النيابة العامة خبراء المعمل بتحليل المضبوطات وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

الاتجار بمخدر الشادو

أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن الجيزة من قيام عنصر إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعقب تقنين الاجراءات تم استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الشادو، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.

عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة

وحول الموقف القانوني أوضح المحامي محمود عبدالله أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف الخبير القانوني لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.