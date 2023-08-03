أسماء الطلاب المتقدمين للمدرسة الزخرفية بالإسكندرية

أعلنت إدارة التعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أسماء الطلاب المتقدمين لمدارس التعليم والتدريب المزدوج و المقرر عقد اختباراتهم والمقابلة الشخصية بمقر مركز تقديم بمقر مركز تقديم مدرسة محمد على الزخرفية للتعليم والتدريب المزدوج على مرحلتين الأولى الأحد 2023/8/6 والمرحلة الثانية الإثنين الموافق 2023/8/7.

المقابلات على مرحلتين

قالت المهندسة أمل حسان مدير عام إدارة التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن» إن الاختبارات والمقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين لمدارس التعليم والتدريب المزدوج، سيتم عقدها بمدرسة محمد علي الثانوية الزخرفية على مرحلتين يوم الأحد 2023/8/6 ويوم الاثنين الموافق 2023/8/7 في تمام الساعة 9 صباحاً ليتم اختيار المتقدمين لاختبارات الشخصية ليستوفى باقي أوراق التقديم.

عدد المتقدمين 170 طالب

وأشارت مدير عام التعليم الفني إلى أن عدد المتقدمين والذين سيحضرون هذه الاختبارات 83 طالبا، يوم الأحد الموافق 2023/8/6 و87 طالبا يوم الإثنين 2023/8/7 وقد جرى تجهيز وإعداد الاختبارات وتشكيل لجنة من المتخصصين لعقد الاختبارات والمقابلات الشخصية بكل شفافية وحيادية، وسيتم مقابلة كل المقبولين حسب الترتيب بالكشوف المعلنة.