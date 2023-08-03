تفاصيل قبول طلاب الثانوية بجامعة زويل.. 70% للهندسة و65% للذكاء الاصطناعي

كشف مجلس إدارة جامعة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، عن تفاصيل القبول بالجامعة والبرامج الدراسية بها، للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023.

الحد الأدنى للقبول بجامعة زويل

وتحدث الدكتور محمود عبد ربه الرئيس التنفيذي للمدينة، لـ«الوطن»، عن الحد الأدنى للقبول بجامعة زويل، مشيرا إلى أن هناك اعتبارات ومعايير أخرى للقبول بالجامعة، بجانب الحد الأدنى للمجموع.

وأوضح أن من أهم معايير القبول بـ جامعة زويل، اجتياز المتقدمين الراغبين في الالتحاق بالجامعة، اختبار القبول الذي تعقده الجامعة لهم.

«زويل» الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف «التايمز»

وأشار إلى أن مجلس الإدارة اعتمد معايير القبول الخاصة بجامعة العلوم والتكنولوجيا، والحد الأدنى لكل شهادة على حدة، للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة، وهي المصنفة في المركز الأول على الجامعات المصرية طبقا لتصنيف «التايمز» البريطانية بفضل جودة التعليم بها.

وأكد أن الحد الأدنى للقبول بجامعة زويل كما يلي:

- جامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها الهندسي والعلمي (هندسة وعلوم) 70%؜ للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها الثانوية البريطانية والدبلومة الأمريكية.

- 85 %؜ كلية علوم الحوسبة.

- 65 % للذكاء الاصطناعي لطلاب الثانوية العامة شعبة رياضة

- 70 % لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم.

- 80 % للشهادات الأجنبية.

- 60 % لكلية إدارة الأعمال التي تستقبل الدفعة الأولى؜ علمي وأدبي ثانوية عامة

- 75 % ؜ لكلية إدارة الأعمال للحاصلين على الشهادات الأجنبية.

منح وبرامج جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا

جدير بالذكر أن جامعة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تقوم بتدريس العديد من البرامج، وأفضل الخدمات التعليمية بمعايير علمية وبتكلفة دراسية في متناول الأسرة المصرية وتقدم المنح الدراسية الكاملة للمتفوقين من الثانوية العامة شريطة اجتياز اختبار القبول والمنح الجزئية للمتفوقين بمجموع 232 منحة بفضل دعم المؤسسات الوطنية المصرية.

ويستمر القبول بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بكب كلياتها حتى 18 أغسطس الجاري، ويجري التقدم عبر الموقع الرسمي للمدينة على شبكة الإنترنت أو زيارة مقر الجامعة بمدينة حدائق أكتوبر.