لو معندكش خبرة.. كيف تحصل على وظيفة بمرتبات مجزية؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية، وظائف خالية يتم التعيين بها من خلال ملتقى توظيفي يتم تنظيمه بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب مع مؤسسة كير مصر للتنمية، كما يتم تنظيمه من خلال مبادرة «أندية التمكين الرقمي» يوم الخميس الموافق 10 أغسطس، للعمل في إحدى سلاسل هايبر ماركت شهيرة، التي توفر أكثر من 200 فرصة عمل نظرًا للتوسعات والافتتاحات الجديدة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل الوظائف الخالية في مجموعة سلاسل العثيم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة والوظائف، والحقوق والمميزات الخاصة بها، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

حددت وزارة الشباب موعد الملتقى التوظيفي، على أن يكون يوم الخميس 10 أغسطس، ويبدأ من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً، بشارع ابن سندر سرايا القبة بالقرب من محطة مترو سرايا القبة - فرع العثيم.

الوظائف المطلوبة

- مشرف.

- مدخلي البيانات.

- مدخل بيانات.

- كول سنتر.

- موظف FMC.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في قباء - النزهة - الزيتون - حدائق القبة - مدينة نصر - المقطم - التجمع - الهرم - فيصل - اكتوبر- المهندسين - الدقي - حلوان.

- تقبل الوظائف جميع المؤهلات للخريجين.

- لا يشترط وجود خبرة للحصول على الوظائف.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عامًا.

- فرص ترقية للمتميزين ودورات تدريبية.

- القدرة على الالتزام بوظيفة بدوام كامل بعد الانتهاء من التدريب.