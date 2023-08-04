إيرادات الأفلام السبعة تحقق 3.5 ملايين جنيه بالسينما خلال 24 ساعة

قدرت إجمالي إيرادات الأفلام السبعة المعروضة في شباك تذاكر السينما عن يوم أمس الخميس، بنحو 3 ملايين و499 ألفا و335 جنيها، وهى حسب الترتيب في قائمة الإيرادات اليومية «مرعي البريمو، ع الزيرو، بيت الروبي، البعبع، مستر إكس، تاج، مطرح مطروح»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

مرعي البريمو في قائمة إيرادات الأفلام

حقق فيلم مرعي البريمو، في ثاني أيام عرض بالسينما إيرادات مليون و373 ألفا و534 جنيها، بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبيب، محمد محمود، كريم سامي مغاوري، نانسي صلاح، محمد سلطان، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

إيرادات فيلم ع الزيرو

وضمن إيرادات الأفلام، حقق فيلم ع الزيرو، في ثاني يوم عرض بالسينما أمس الخميس 933 ألفا و880 جنيها، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل.

إيرادات بيت الروبي

حقق فيلم بيت الروبي، إيرادات أمس الخميس 550 ألفا و270 جنيها، وجاء إجمالي إيراداته على مدار 6 أسابيع عرض حقق خلالها أكثر من 117 مليون جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات الأفلام.. «البعبع»

وشملت إيرادات الأفلام، فيلم البعبع، حيث حقق أمس إيرادات 247 ألفا و794 جنيها، وتجاوزت حصيلة إيراداته 41 مليون جنيه على مدار 5 أسابيع عرض، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور،والطفل جان رامز وتيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم مستر إكس

حقق فيلم مستر إكس، إيرادات أمس 243 ألفا و81 جنيها، وتتجاوز حصيلة إيراداته 27 مليون جنيه، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

إيرادات فيلم تاج

حقق فيلم تاج، إيرادات أمس الخميس 115 ألفا و408 جنيهات، وتجاوزت حصيلة إيراداته 44 مليون جنيه، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم مطرح مطروح

حقق فيلم مطرح مطروح، إيرادات أمس 35 ألفا و368 جنيها، وتتجاوز حصيلة إيراداته في أول أسبوعين 2 مليون جنيه، بطولة محمود حميدة، شيماء سيف، كريم عفيفي، ليلى زاهر، محمد السعدني، تأليف محمد عز، إخراج وائل إحسان.