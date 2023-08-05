كلمات أغنية حبيت المقابلة لمحمد حماقي.. «الخطوة ترقص طبلة»

نجحت أغنية حبيت المقابلة للفنان محمد حماقي، في خطف الأنظار وتداول كلماتها على نطاق واسع، وكسرت حاجز نصف مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة منذ طرحها على موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وذلك في ظل نجاح أغنية لمون نعناع التي حققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة منذ طرحها الأسبوعيين الماضيين.

أغنية حبيت المقابلة، تعاون خلالها محمد حماقي مع الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وميكس توما، ديجيتال ماستر أمير محروس، جيتار مصطفى أصلان، طبلة سعيد الأرتيست، كورال مجموعة ناصر حسن.

حبيت المقابلة ثاني أغاني ألبوم محمد حماقي

وتعد أغنية حبيت المقابلة، ثاني أغاني ألبوم محمد حماقي في صيف 2023، حيث طرح الأغنية الأولى لمون نعناع الفترة الماضية من كلمات فلبينو أحمد، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن كلماتها: «لوهو باع.. إحنا نجيبله لمون نعناع.. ونقوله روق كده.. ده إحنا مايلزمناش بياّع».

كلمات أغنية حبيت المقابلة

وجاءت كلمات أغنية حبيت المقابلة للفنان محمد حماقي على النحو التالي:

أنا حبيت المقابلة

يخرب بيت التنهيدة

الخطوة ترقص طبلة

بترقص طبلة

تفاصيل مختلفة جديدة

كدة هنطّول

هو احنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المغازلة

يخرب بيت التوليفة

الملكة طالعة نازلة

لاء.. نازلة طالعة

أخد رأيك في حاجة

تاخدي رأي في حلاوتك

ممكن وأنا لسه عارفك

أحلف عادي بغلاوتك