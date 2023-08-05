منافذ متنقلة لخدمة عملاء شركة المياه.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية مواعيد وأماكن تواجد منافذ خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة لها، ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لها وللتيسير على المواطنين من السادة كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

مواعيد وأماكن تمركز منافذ خدمة العملاء بالقطاعات

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور أماكن تمركز منافذ خدمة العملاء المتنقلة في الفترة ما بين اليوم السبت 5 من شهر أغسطس الجاري 2023 وحتي يوم 9 من نفس الشهر على النحو التالي:

- منفذ خدمة عملاء متنقل شرق: رافع محمد نجيب أمام بنك مصر- سيدي بشر من 9 صباحًا إلى 8 مساء.

- منفذ خدمة عملاء متنقل وسط : المنشيه - أمام فندق آمون من 9 صباحا وحتى 2.30 ظهرًا.

- منفذ خدمة عملاء متنقل بشاير الخير3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من الساعة 3 عصرًا حتى 8 مساء.

- منفذ خدمة عملاء متنقل غرب: مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الاورمان من 10 صباحا : 3.30 عصرا

- منفذ خدمة عملاء متنقل امام فرع شركة المياه بالبيطاش من 4 عصرا لـ9 مساء

- يوم الجمعة من 2 ظهرا الى 8 مساء بنفس أماكن تمركز السيارات.

أرقام تليفونات للتواصل مع منفذ خدمة عملاء المتنقل

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أرقام تليفونات للتواصل مع منفذ خدمة عملاء المتنقل كالتالي

- للتواصل سيارة شرق 01275918005

- للتواصل سيارة وسط 01275918001

- للتواصل سيارة غرب 01275918003

الخدمات التي يقدمها منفذ خدمة عملاء المتنقل

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية الخدمات التي تقدمها منفذ خدمة عملاء المتنقل كالتالي: «تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير» لافتا الي تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.