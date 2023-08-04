موعد عمرة المولد النبوي 2023.. كيفية استخراج تصريح من تطبيق «نسك»

مع اقتراب ذكرى ميلاد سيد الخلق محمد صلي الله عليه وسلم، المقرر أن تكون خلال شهر سبتمبر المقبل، يتساءل كثيرون حول موعد عمرة المولد النبوي 2023 وخطوات إصدار تصريح لأداء المناسك المقدسة، التي لا يمكن أداء العمرة من دونها.

وفيما يلي، تجيب «الوطن» على تساؤل موعد عمرة المولد النبوي 2023 وكيفية اصدار تصريح العمرة من تطبيق نُسك وفق وزارة الحج والعمرة بالسعودية في السطور التالية:

موعد عمرة المولد النبوي 2023

وعادة ما تكون عمرة المولد النبوي مدتها شهر واحد، وهي قبل 15 يومًا وبعد 15 من المولد النبوي، التي توافق هذا العام ما بين 15 سبتمبر المقبل إلى 15 أكتوبر 2023، بينما يكون موعد المولد النبوي 12 ربيع الأول الذي يوافق 26 سبتمبر 2023.

خطوات استخراج تصريح عمرة

ولكي تستطيع أداء المناسك المقدسة، لابد من الحصول على تصريح العمرة عبر تطبيق نُسك وفق تعليمات وزارة الحج والعمرة السعودية من خلال خطوات بسيطة وهي كالآتي:

- تحميل التطبيق من متجر الهاتف، وهو متوفر بشكل مجاني سواء لهواتف الاندرويد أو الـIOS.

- تسجيل الدخول على التطبيق.

- من قائمة الخدمات قم باختيار خدمة «تصريح العمرة»

- حدد عدد الأفراد المراد الحجز لهم، ثم الضغط على أيقونة المتابعة.

- يجب عليك اختيار التاريخ والموعد المناسب الخاص بالعمرة

- أضف نقطة التجمع، ثم اختار استمرار

- أخيرًا اضغط فوق شراء خدمة الشحن المطلوبة لإصدار الترخيص.