غياب نجوم الفن عن جنازة والدة الفنان هشام سليم وحماة يسرا

غاب نجوم الفن عن تشييع جنازة السيدة زينب لطفي أرملة صالح سليم، ووالدة الفنان هشام سليم، وحماة الفنانة يسرا، ولم يحضر سوى الفنانة فيدرا.

تشييع جثمان والدة الفنان هشام سليم

وانتهت صلاة الجنازة على جثمان زينب لطفي، منذ قليل، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، إذ حضر عدد كبير من أقارب وأصدقاء الراحلة، ولكن عدد حضور الوسط الفني، مقتصر على عدد قليل، وكان من أبرزهم الفنانة فيدرا.

بينما قررت أسرة الراحلة زينب لطفي والدة الفنان هشام سليم الاكتفاء بالعزاء على المقابر وعدم إقامة عزاء.

العزاء يقتصر على الجنازة فقط

وكانت الفنانة يسرا أعلنت خبر الوفاة، عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك» إذ قالت: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم ووالدة كل من خالد صالح سليم والمرحوم هشام صالح سليم.. تغمدها الله بواسع رحمته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان.. العزاء يقتصر على الجنازة فقط».