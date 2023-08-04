«وادى الريان».. «جبر» ورفاقه يتسلقون الجبال.. «رياضة وترفيه»

قرر مجموعة من الشباب تنظيم رحلات بيئية للمحميات الطبيعية الموجودة فى القاهرة والأماكن القريبة منها، للاستمتاع بسحر الطبيعة وممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية دون تحمّل عناء السفر لساعات طويلة خارج القاهرة، ومن هؤلاء الشباب العشرينى محمد جبر، الذى يحرص على اكتشاف الأماكن الطبيعية، وتدوين الأجواء التى عاشها على وسائل التواصل الاجتماعى، لتشجيع غيره من الشباب على خوض المغامرة بأنفسهم وسط الجبال والشلالات، التى تُشعر الإنسان بالانتقال من الواقع إلى عالم آخر يستطيع التجول فيه بحرية وراحة بعيداً عن الضغوط والأعباء اليومية.

«الإنسان بيحتاج يفصل من وقت للتانى ويعيش الحياة البدائية بعيد عن السوشيال ميديا والضغوط الحياتية»، وفقاً لحديث جبر لـ«الوطن»، إذ اعتبر زيارة المحميات الطبيعية الطريقة المثلى لشعوره بالحياة التى يبحث عنها، من خلال السير فى الطبيعة تحت أشعة الشمس، لينعم برؤية السماء الصافية فوق الجبال العالية، ويتمتع بالتخييم وعمل حفلات الشواء مع أصدقائه، ومن المحميات التى زارها مؤخراً محمية وادى الريان بالفيوم، الزاخرة بالعديد من المزارات، التى تسمح بقيام الزائرين بالأنشطة المتنوعة، منها منطقة الشلالات التى شاهد فيها الكثير من الطيور المهاجرة، ومنطقة بحيرة الريان التى يُسمح بالتجول بفلوكة فى مياهها.

ومن المزارات المميزة التى ارتادها محمد وأصدقاؤه، منطقة وادى الحيتان، التى تضم مجموعة من هياكل متحجرة لكائنات بحرية كانت تعيش فى الفيوم منذ ملايين السنين، كما استمتع بممارسة رياضة التزحلق على الرمال، فضلاً عن قيامه برحلة سفارى فى صحراء الفيوم، وتجربته تسلق الجبال مع أصدقائه، فى أجواء يملأها المتعة والمغامرة: «الرحلة فى محمية وادى الريان ممكن تكون يوم واحد علشان قريبة من القاهرة.. ومتاح التخييم كمان كذا يوم بعد عمل التصاريح».

كانت تجربة التخييم فى صحراء وادى الحيتان تجربة مميزة وفريدة، بحسب وصف «جبر» وأصدقائه، فبعد إنجاز التصاريح اللازمة لنصب خيامهم، قاموا بحفلة شواء فى الهواء الطلق، ثم هموا للاستمتاع بمشاهدة النجوم والشهب، التى تظهر فى سماء الفيوم بشكل واضح يمكن رؤيته بالعين المجردة، بالإضافة إلى ممارستهم الألعاب والأنشطة الترفيهية كشد الحبل، ولعب الكرة، وسرد القصص، وممارسة التأمل واليوجا وسط أجواء ساحرة وهادئة: «مخطط أنا وأصحابى نزور المحميات الطبيعية فى البحر الأحمر الفترة الجاية علشان حابين نكتشف المكان هناك ونعمل تجربة جديدة».