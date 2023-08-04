مصرع فتاتين صدمتهما سيارة بشبين القناطر.. والتحفظ على السائق

شهدت منطقة مزلقان منية شبين القناطر في محافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة نقل لفتاتين أثناء سيرهن بمنطقة الطريق، ما أسفر عن مصرعهما وقررت جهات التحقيق التحفظ على السائق والسيارة والتصريح بدفن جثتي المجني عليهما وعرض السائق علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.

مصرع فتاتين في تصادم بالقليوبية

وكانت فتاتين قد لقيتا مصرعهما فى شبين القناطر إثر اصطدام سيارة نقل بهما أثناء سيرهن بمنطقة مزلقان منية شبين، جرى نقل الجثتين لمستشفى شبين القناطر العام وضبط السيارة المتسببة في الحادث وضبط قائدها وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بالتحفظ على السائق.

ضبط سائق تسبب في مصرع فتاتين

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة فتاتين وهما «مريم.ن.ج»، 15 سنة، و«ليلى.ا.ع» 16 سنة.

انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة شبين القناطر إلى مكان الواقعة، وتم ضبط السيارة المتسببة في الحادث ونقل الجثتين للمستشفى وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق وصرحت بدفنهما وطلب تحريات المباحث وتمكنت أجهزة المرور من إعادة الحركة المرورية بالمنطقة.