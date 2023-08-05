روسيا: استئناف عمل سفارتنا في بوركينا فاسو قبل نهاية 2023

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن افتتاح بعثات بلادها الدبلوماسية في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية يجب أن يتم قبل نهاية العام الجاري 2023.

وأشارت زاخاروفا، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى بدء مناقشة القضايا الفنية مع الشركاء.

زاخاروفا: «موسكو» تخطط لضمان أقصى قدر من التمثيل في إفريقيا

وفي 28 يوليو الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة «الروسية الأفريقية الثانية» في مدينة «سان بطرسبرج»، استئناف أنشطة السفارات في غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو بعد انقطاع دام 30 عامًا.

وأضافت زاخاروفا في تعليق على خطط روسيا لفتح سفارات في قارة إفريقيا، أن «موسكو» تخطط لضمان أقصى قدر من التمثيل في إفريقيا.

ميدانيا، أحبطت القوات الروسية، عدة هجمات أوكرانية على محور «كراسني ليمان» بـ«مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق أوكرانيا، فيما أشار مدير المركز الصحفي لـ«مجموعة المركز» التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك،في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، إلى تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بشرية تصل إلى 90 فردا.

وأضاف سافتشوك، أن الطيران الحربي الروسي، قصف معقلين للقوات الأوكرانية في تورسكوي وسيريبريانكا، مشيرا إلى إسقاط 4 مسيرات، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.