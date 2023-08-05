مصرع طفلة صدمتها سيارة في قرية سعود بالشرقية

لقيت طفلة مصرعها صدمتها سيارة ربع نقل في قرية سعود بدائرة مركز الحسينية بالشرقية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الحسينية والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفلة في حادث

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الحسينية باستقباله الطفلة «مكة هـ م ا»، 5 سنوات، تقيم بقرية سعود بنطاق دائرة مركز الحسينية، جثة هامدة وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته، وأفادت التحريات الأولية مصرع طفلة تبلغ 5 سنوات بعدما صدمتها سيارة ربع نقل، وجرى نقلها المستشفى.

ضبط سائق السيارة

وتحرر محضر بالواقعة، فيما تم ضبط سائق السيارة المتسبب في وفاة الطفلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصرحت الجهات المعنية بدفن الجثة وتسليمها لذويها.