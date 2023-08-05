تعود لـ37 عاما.. تعرف على الأغنية التي جمعت منير والشاعري في العلمين

تصدر حفل محمد منير ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، منصات التواصل الاجتماعي، والذي شهد مجموعة كبيرة من المشاهد التي حازت على إعجاب الحضور، ولكن اللقطة الأبرز كانت الـ «دويتو» الغنائي الذي جمع محمد منير وحميد الشاعري خلال الحفل، حيث تشاركا غناء «أكيد».

أعاد حميد الشاعري تقديم أغنية «أكيد» مع محمد منير في حفل مهرجان العلمين، وذلك بعد 37 عاما من تقديمها معا للمرة الأولى في الألبوم الرابع للفنان حميد الشاعري، والذي صدر بعنوان «أكيد» عام 1986، وتتضمن 9 أغان، وهي من كلمات عبد الرحمن أبو سنة، ألحان وتوزيع حميد الشاعري.

ولم تكن أغنية «أكيد» هي الـ «دويتو» الوحيد الذي تتضمنه الألبوم، حيث شارك الفنان الراحل علاء عبد الخالق مع حميد الشاعري في أغنية «حبيبة» التي تتضمنها الألبوم.

محمد منير وحميد الشاعري يغنيان «أكيد» بـ العلمين الجديدة

محمد منير و حميد من حفله العلمين بعد 40 سنه من اصدار الاغنيه pic.twitter.com/BnLaLP9kPk — MOUNIR MUSIC (@mounir_musiic) August 5, 2023

كلمات أغنية «أكيد»

بحلم يا صاحبى يكون لنا.. حقيقه صافية في عمرنا

بحلم بعالم فيه قلوب.. بريئة دافية تضمنا

عالم جديد.. يمكن بعيد.. لكن أكيد هيكون لنا

بحلم أشوف الكون عمار

بحلم بعالم ليل نهار.. يطرح محبه في أرضنا

بحلم وبهرب للخيال.. للحب والخير والجمال

بحلم بعالم مش محال.. يبقى حقيقة في يدنا