مائدة مستديرة عن «التوثيق والسيرة الذاتية» بمهرجان المسرح المصري

خصص مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، ندوة بعنوان «التوثيق والسيرة الذاتية» بالمجلس الأعلى للثقافة ضمن فعاليات المهرجان، وشارك في الندوة الفنان حلمي فوده الذي كلف بإلقاء وقراءة بحث الناقد والكاتب الكبير الراحل محمد أبو العلا السلاموني الذي كتبه قبل الرحيل وكان مقررا تقديمه في الندوة، كما شاركت الناقدة وفاء كمالو بدراسة، وادار الجلسة الدكتور عمرو دوارة رئيس لجنة الندوات والمحاور الفكرية.

دقيقة حداد على روح محمد أبو العلا في المهرجان القومي للمسرح

وطالب الدكتور عمرو دوارة خلال الحضور بمهرجان المسرح المصري كل الحضور قبل بداية الندوة بالوقوف دقيقة حداد علي روح الكاتب الكبير الراحل محمد أبو العلا السلاموني، ثم استهل دوارة حديثه حول دور الكاتب الكبير الراحل محمد أبو العلا السلاموني الذي كرس حياته لخدمة المسرح و قضاياه، مؤكدا علي اهمية الدراسات المقدمة التي ترتكز علي منهجا علميا وتوضح العديد من الفروقات حول ميتافيزيقا التمثيل عبر التاريخ المصري، وكذلك الفرق بين السيرة الذاتية ومفاهيم التراجم.

وتحدث الفنان حلمي فوده عن العلاقة التي جمعته بالسلاموني منذ سنوات، ثم قرأ دراسة السلاموني التي حملت عنوان «ميتافيزيقا التمثيل في تراثنا المسرحي» التي كانت مقدمتها: «علينا أن نعترف بأن هناك مفارقات غريبة حدثت في تراثنا الثقافي عبر التاريخ فيما يتعلق بمعضلة فن المسرح بشكل عام وفن التمثيل بشكل خاصز على الرغم من أن الثقافة العربية استطاعت استيعاب ثقافة الحضارات المجاورة لها مثل الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية والهندية - وربما الصينية - بل وأضافت إليها العديد من ابتكاراتها في مجالات الفلسفة والطب، علم الفلك والكيمياء والفيزياء والميتافيزيقا والرياضيات وغيرها، كان للأسف غير قادر على فهم استيعاب فن المسرح. وظاهرة التمثيل وأداء الممثل والمحاكاة. على الرغم من أن تراث الفكر اليوناني والفلسفة والعلم كان مفهوماً بالكامل من قبل اللاما والحكماء والفلاسفة العرب، إلا أنهم جميعاً لم يفهموا أحداً من هذا، وهو كتاب «فن الشعر» لأرسطو، والذي يعتبر قطرة في بحر التراث الإغريقي».