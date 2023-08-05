خطوات حجز موعد البصمة البيومترية بالكويت 2023.. تعرف عليها

أوضحت الإدارة العامة للمنافذ بالكويت خطوات حجز موعد البصمة البيومترية لعام 2023، والتي أصبحت إلزامية للقادمين، وتعتبر من أهم الشروط التي يجب إجراؤها للسماح بدخول الكويت، ومع ذلك فهي مرهونة بكثافة الرحلات التي تصل إلى المطارات، مشيرةً إلى أن جميع المنافذ تتوافر بها أجهزة البصمة البيومترية، التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» في تقرير لها.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، خطوات حجز موعد البصمة البيومترية بالكويت 2023، وفق المعلن من الإدارة العامة للمنافذ، وجاءت كالتالي:

رابط منصة متى لحجز موعد البصمة البيومترية

يمكن للوافدين تحديد موعد لحجز موعد البصمة البيومترية، من خلال الدخول على رابط منصة متى، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـا.

كما يمكن أيضا الحصول على موعد لإجراء البصمة البيومترية من خلال تطبيق سهل للخدمات الحكومية الموحدة في دولة الكويت.

خطوات حجز موعد البصمة البيومترية بالكويت 2023

حتى تتمكن من إجراء البصمة البيومترية، يجب عليك اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول عبر منصة «متى»، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـا.

- اختيار خدمة التسجيل كمستخدم جديد.

- كتابة الرقم المدني الكويتي والرقم المسلسل وإدخال رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني.

- سيطلب منك قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

- بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول على المنصة، وتأكيد الحساب.

- ثم اختيار البحث عن خدمات من القائمة الجانبية.

- الضغط على خدمة تصنيفات الخدمات لوزارة الداخلية.

- تحديد الإدارة المعنية.

- ثم خدمة البصمة البيومترية.

- تحديد المركز.

- أخيرًا اختيار الموعد وتأكيد الحجز.