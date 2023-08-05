«حُماة الوطن» بالسويس يقيم المنتدى السياسي الأول لدعم الدولة المصرية

أقام حزب حُماة الوطن، في محافظة السويس، بقيادة النائب طارق فاروق متولي، المنتدى السياسى الأول لدعم الدولة المصرية، حيث جرى من خلاله استعراض إنجازات الدولة المصرية والمشاريع القومية فى الفترة الماضية، وكذلك حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.

ودار المنتدى في 3 محاور رئيسية الأحداث الجارية العالمية وتداعياتها على جميع الدول، وتأثير الأزمات الاقتصادية العالمية علي مصر، وماهية الأحزاب السياسية ودورها في تنمية الوعي السياسي.

الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة السودانية

وتناول المحور الأول للوزير المفوض والمفكر الاقتصادي الدكتور منجى علي بدر، عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، خلال المنتدى السياسي الأول لدعم الدولة، الذي أقامة حزب حماة الوطن، أبرز الأحداث السياسية الجارية، في عالمنا اليوم وأهمها الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة السودانية التي لها انعكاسات وتداعيات على جميع دول العالم بصفة عامة وعلى مصر بصفة خاصة.

وتناول الدكتور محمد البهواشي، مستشار أمين حزب حماة وطن بمحافظة السويس، المحور الاقتصادي، وتسلط الضوء على الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

المحور التثقيفي تناول دور الأحزاب السياسية

وتحدث أحمد منصور الأمين المساعد لحزب حماة وطن بمحافظة السويس، عن ماهية الأحزاب السياسية، ودورها في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب، فضلا عن تقديم نبذة عن النظام الانتخابي في مصر .

وألقى أمين أمانة محافظة السويس لحزب حماة الوطن، النائب طارق فاروق متولي، الضوء على ما تمر به مصر اليوم من ضغوط داخلية وخارجيه، وتأثرها بالوضع العالمي الحالي، وحث الشباب على ضرورة تفهم سياسات الدولة وخططها التي تهدف لمستقبل أفضل وتنمية مستدامة كما أثنى على جهد كل أمناء وأعضاء الحزب الفاعلين.